“نصائح ألمانية” لتجنّب تساقط الشعر في الشتاء

تعاني العديد من السيدات خلال فصل الشتاء من مشكلة تساقط الشعر، حيث تزداد نسبة الشعر المتساقط خلال الفصل البارد.

وحددت مجلة ستايل الألمانية المتخصصة بمجال الموضة والتجميل سبب تساقط الشعر بنقص فيتامين D، حيث أكدت تأثير هذا الفيتامين على دورات نمو الشعر، وبأن نقصه يضعف الجذور مما يؤدي إلى تساقط الشعر.

ولتفادي تساقط الشعر نصحت المجلة الألمانية النساء باستخدام منتجات مخصصة للعناية بفروة الرأس، والتي تحتوي على خلاصة الكركم والجينسانغ التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر، بالإضافة لاستخدام منتجات تحتوي على فيتامين B6، كبريتات الزنك، بالإضافة إلى حمض الأزيلايك.

كما طالبت المجلة النساء بالتعرض لأشعة الشمس لوقت كاف في الأيام المشمسة من أجل الحصول على الفيتامين D.

وأكدت المجلة أن التغذية الجيدة تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على صحة الشعر، وطلبت من النساء تناول اللحوم الحمراء، الخضراوات الورقية، المكسرات، سمك السملون، الأغذية الغنية بفيتامين B7، كصفار البيض ورقائق الشوفان.

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