سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف من الفئة المتوسطة

تستعد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة سيحمل الرمز A01.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية أن الهاتف الجديد سيعمل بمعالج ثماني النوى دون أن تحدد نوعه، و نظام أندرويد Android 10.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة OLED بمقاس 5.7 بوصة وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثنائية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل والثانية 16 ميغا بيكسل.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 32 و64 غيغا بايت في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير وماسح بصمات سيتم دمجه في الشاشة، ومكان لتركيب شريحتي اتصال، شريحة NFC، ومنفذ 3.5 للسماعات.

الجدير بالذكر أن سامسونغ ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق خلال الربع الأول من العام القادم بسعر لا يتجاوز 150 دولارا أمريكيا.

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