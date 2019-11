استطاعت لاعبة كرة المضرب الإيطالية سوزانا جيوفاناردي تحقيق أول لقب كبير في حياتها، ولكنه لم يكن لقب إحدى بطولات ملاعب الكرة الصفراء وإنما لقب ملكة للجمال.

حيث توّجت جيوفاناردي البالغة 20 عاماً ملكة جمال لإيطاليا لعام 2019.

هذا وتلعب الحسناء الإيطالية في بطولات الاتحاد الدولي للتنس ITF، ولكنها لم تحقق أي بطولة كبرى حتى الآن في عالم الرياضة.

