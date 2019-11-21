زيت السمك وفوائده الصحية

زيت السمك غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعد مهمة جدًا لصحتك

ما هو زيت السمك؟

زيت السمك هو

الدهون أو الزيت المستخرج من أنسجة الأسماك.

عادة ما يأتي

من الأسماك الزيتية، مثل سمك الرنجة، التونة، الأنشوجة والماكريل.

مع ذلك يتم

إنتاجه في بعض الأحيان من كبد الأسماك الأخرى، كما هو الحال مع زيت كبد سمك القد.

يوصى بتناول الأسماك مرة الى مرتين أسبوعيًا، وذلك لأن أحماض أوميغا 3

الدهنية في الأسماك توفر العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الحماية ضد عدد

كبير من الأمراض.

فوائد زيت السمك

جيد لصحة القلب

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأسماك لديهم

معدلات أقل بكثير من أمراض القلب

يزيد مستويات الكوليسترول

يقلل الدهون الثلاثية%.

يقلل ضغط الدم

يقي من عدم انتظام نبضات القلب القاتلة

يساعد على تخفيف الوزن

مكملات زيت السمك قد تساعد في تقليل محيط الخصر، وكذلك

تساعد في تخفيف الوزن عند اقترانها مع النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.

يمكن أن تزيد السمنة بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض أخرى، بما في ذلك

أمراض القلب، السكري من النوع الثاني والسرطان.

يدعم صحة العين

تعتمد العيون على دهون أوميغا 3. تشير الدلائل إلى أن

الأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من أوميغا 3 لديهم خطر أكبر للاصابة بأمراض

العين.

علاوة على ذلك، تبدأ صحة العين في الانخفاض مع التقدم في العمر، مما قد يؤدي إلى تنكس البقعة الصفراء

المرتبط بالعمر (AMD).

يساعد في علاج بعض الاضطرابات النفسية

يتكون دماغك من حوالي 60 % من الدهون، والكثير من هذه

الدهون عبارة عن أحماض أوميغا 3 الدهنية. لذلك، أوميغا 3s ضرورية لوظيفة

المخ الطبيعية.

في الواقع، تشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات

نفسية معينة لديهم مستويات دم أوميغا 3 أقل.

يقلل من الالتهابات

الالتهاب هو طريقة الجهاز المناعي لمحاربة العدوى وعلاج

الإصابات.

ومع ذلك، يرتبط الالتهاب المزمن بأمراض خطيرة، مثل

السمنة، السكري، الاكتئاب وأمراض القلب.

يمكن أن يساعد تقليل الالتهاب في علاج أعراض هذه الأمراض.

يدعم بشرة صحية

بشرتك هي أكبر عضو في الجسم، وتحتوي على الكثير من أحماض

أوميغا 3 الدهنية.

يمكن أن تنخفض صحة الجلد طوال حياتك، خاصة أثناء تقدم السن أو بعد التعرض لأشعة الشمس.

المصدر: ويب طب

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