فيروز تُذكّر العالم بـ”الحب والحنين”.. منذ 84 عاماً

فيما ينشغل اللبنانيون بـ”انتفاضتهم” ضد السلطة، فقد ناب العرب والعالم عنهم في إحياء ذكرى ميلاد المطربة اللبنانية نهاد وديع حداد، والشهيرة لبنانيا وعربيا ودوليا باسم “فيروز” الذي استقرت عليه فنيا إلى درجة أن الملايين حول العالم لا يعرفون اسمها الحقيقي، فيما لا يزال صوت فيروز وأغانيها المحكية باللهجة المحلية اللبنانية “قاسماً مشتركاً” كل صباح بين عشرات ملايين العرب الذين يبدؤون نهارهم بصوت وأغاني فيروز وهي تغني لـ”الحب والحنين والسلام”، فيما لا تزال أغنيتها عن مدينة القدس “أيقونة حنين ووطنية” كلما مرّ اسم المدينة المقدسة في الأخبار والأحداث.

تضيء اليوم “السفيرة إلى النجوم” شمعتها الرابعة والثمانين، فيما لا يزال صوتها عصيا على “الطي والنسيان” رغم “تسونامي الفن الهابط” الذي لاحظ الملايين أنه أخفق في تخطي مكانة ومرتبة فيروز في عالم الفن العربي، فـ”عصفورة الشرق” أصبح لصوتها ما يعتبره كثيرون “قدسية راسخة”، فيندر أن تجد مَن لا يعجبه صوت فيروز وأغانيها التي نقلت لبنان عبرها بـ”ضِيَعِهِ وغاباته وبحره” إلى كل بيت عربي، فهي استمرت في الغناء لـ”الحب والسلام” منذ ست عقود حتى الآن بلا توقف.

وتُبْدي “جارة القمر” رفضا لموجة الهبوط الفني اليوم، فهي تلتزم الصمت حيال كل ما يجري من أحداث فنية وسياسية، متمسكة بـ”غنائها وترانيمها”، واستعدادها لحفلات أصبحت نادرة في السنوات الأخيرة، فحفلاتها المتباعدة أصبحت محل “شغف وزحف” جماهيري ما إن يتم الإعلان عن حفلة للفنانة التي صعدت من الصفر معتمدة على صوتها وموهبتها فقط بدون تقديم أي إغراءات أو تنازلات، سوى للصوت واللحن والكلمة التي لا تزال ترن في آذان الملايين يوميا بلا توقف، فيما يقول كثيرون إن فيروز على خطى أم كلثوم أصبحت صاحبة “صوت خالد” عصي تماما على الطي والنسيان مهما تقدّم الزمن.

وفي مثل هذا اليوم ولدت فيروز عام 1934 بمنطقة زقاق البلاط في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي من أصول تركية تعود إلى مدينة “ماردين”، وتزوجت من الموسيقار اللبناني عاصي الرحباني، وأنجبت له الملحن زياد، ومديرة أعمالها حاليا ريما التي غنت لها أغنية “ريما” الشهيرة التي لا تزال تُغنّى لملايين الأطفال قبل النوم، فيما هناك ابن ثالث لفيروز هو هالي الذي يعاني من إعاقة جسدية ولا يزال رغم أنه بلغ من العمر 57 عاماً موضع رعاية فيروز شخصيا، خصوصا أنها متعلقة به، فقد أخبرها الأطباء لحظة ولادته أنه لن يعيش أكثر من ثماني سنوات، علما أن لفيروز ابنة متوفاة هي ليال.

لفيروز مئات الأغاني والأفلام والمسرحيات والسهرات الغنائية التي كانت تحييها مع عمالقة الطرب اللبناني وفي مقدمتهم وديع الصافي، ونصري شمس الدين، فيما غنت كلمات عمالقة الشعر في الوطن العربي أبرزهم سعيد عقل، وميخائيل نعيمة.

