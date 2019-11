في ذكرى ميلادها.. فنّانون افتخروا بالغناء لفيروز

يصادف يوم الخميس 21 نوفمبر ذكرى ميلاد السيدة فيروز ال84، تلك الفنانة التي سحرتنا بصوتها الملائكي المميز وبأغانيها الرائعة التي لا نزال نسمعها ونرددها كل صباح ومساء.

ولدت السيدة فيروز في 21 نوفمبر عام 1935 في زقاق البلاط في العاصمة اللبنانية بيروت، وكان اسمها عند الولادة نهاد رزق وديع حداد، قبل أن يقوم مكتشفها حليم الرومي بإطلاق لقب فيروز عليها.

وتعد فيروز واحدة من أساطير الأغنية العربية وعلم من أعلام الموسيقى اللبنانية والعربية، حيث قدمت أكثر من 800 أغنية بالتعاون مع الأخوين الرحباني وابنها زياد الرحباني.

ولقد استطاعت فيروز الوصول إلى العالمية، حيث أدى أغانيها عدد من الفنانين الأجانب، كما عبر العديد من المشاهير عن حبهم لصوت فيروز واستماعهم لأغانيها باستمرار ومن أبرزهم أسطورة ريال مدريد راؤول غوانزاليس الذي وصف صوت فيروز بالصوت الملائكي، وقال بأنه يحب أغانيه رغم أنه لا يتقن اللغة العربية ولا يفهم معانيها.

ولطالما شكلت أغاني فيروز حافزا للمطربين، حيث قام العديد منهم بغناء أغانيها في حفلاتهم ومقابلاتهم، ولا يكاد يمر حفل غنائي لأحد المطربين إلا وتكون أغاني فيروز حاضرة فيه، وقالت الفنانة اللبنانية اليسا التي غنت للسيدة .فيروز عدة مرات بأن الغناء للأسطورة فيروز فخر لأي مطرب

ومن جهة أخرى تهيب بعض الفنانين الغناء للسيدة فيروز ومن أبرزهم سلطان الطرب جورج وسوف الذي رفض الغناء للسيدة فيروز، وقال بأنه لا يجرؤ على الغناء لها، ووصف أبو وديع جارة القمر بالكبيرة والعظيمة.

ومن خلال هذا التقرير الذي أعددناه بمناسبة عيد ميلادها ال84 سوف نتحدث عن أبرز الفنانين الذين غنوا للأسطورة فيروز.

فنانون غنوا للسيدة فيروز

-اللبنانية اليسا: تعد الفنانة اللبنانية اليسا من أكثر الفنانين الذين قاموا بالغناء للسيدة فيروز، حيث غنت في حفلة بيروت عام 2014 أغنية من أغاني فيروز الوطنية لبلدها لبنان، كما غنت في حفلة بيروت عام 2017 أغنية سألتك حبيبي بالإضافة إلى عدد من الأغاني الأخرى التي غنتها في حفلات أخرى.

– المصرية شيرين: قامت المطربة المصرية شيرين بغناء أغنية قديش كان في ناس في أحد اللقاءات التي شاركت فيها مع الإعلامي الكبير نيشان، واستطاعت شيرين تأدية الأغنية بإحساس كبير، وبطريقة رائعة دفعت نيشان لطلب إعادة غناء الأغنية مرة أخرى.

– اللبناني مروان خوري: يعد مروان خوري من أكثر المعجبين بالسيدة فيروز، واستغل البرامج التلفزيونية والحفلات التي أحياها من أجل غناء مجموعة من أغاني فيروز كأغنية بعدك على بالي، وأغنية كلي إيمان، واستطاع تأدية هذه الأغاني بإحساس عالي وطريقة رائعة.

– اللبناني فضل شاكر: عبر الفنان اللبناني عن إعجابه بالإبداع الذي قدمته السيدة فيروز، وقام بغناء مجموعة كبيرة من أغانيها في حفلاته التي أحياها قبل اعتزاله الفن، ومن أبرز الأغاني التي غناها فضل شاكر للسيدة فيروز أغنية جايبلي سلام، وأغنية بعدو الحبايب بيعدو، واستطاع الفنان اللبناني تأدية هذه الأغاني بطريقة مميزة.

– العراقي كاظم الساهر: تعد فيروز بالنسبة لقيصر الأغنية العربية من أساطير الموسيقى العربية، وعبر في عدد كبير من اللقاءات عن إعجابه بصوتها وبالموروث الغنائي الكبير الذي قدمته للأغنية العربية، وقام في أحد اللقاءات بغناء مقطع قصير من أغنية قمرة يا قمرة بطريقة غاية في الروعة.

– اللبناني معين شريف: قام الفنان اللبناني معين شريف بأداء أغنية وينن للسيدة فيروز خلال مشاركته ببرنامج الدنيا غنوة الذي كان يعرض على قناة mbc، كما غنى في إحدى حفلاته الأخرى أغنية غالي الذهب، وعبر الفنان اللبناني عن سعادته وفخره لغنائه أغاني للسيدة فيروز.

– الإماراتي حسين الجسمي: يعد حسين الجسمي من المعجبين بالسيدة فيروز، وقام خلال الحفلات التي أحياها بغناء عدة أغاني للسيدة فيروز كأغنية حبيتك تنسيت النوم، أغنية بحبك يا لبنان، أغنية عودك رنان، وأغنية سألوني الناس وغيرها من الأغاني.

– اللبنانية يارا: قامت الفنانة اللبنانية يارا خلال الحفلات التي عقدتها بأداء عدة أغاني للسيدة فيروز تعبيرا منها عن إعجابها بالأسطورة الحية، ومن أبرز الأغاني التي غنتها يارا للسيدة فيروز أغنية أمي نامت عبكير، وأغنية نسم علينا الهوى.

– اللبناني ملحم زين: انضم الفنان اللبناني ملحم زين إلى قائمة الفنانين الذين غنوا للسيدة فيروز، حيث قام هذا الفنان بأداء أغنية أنا عندي حنين بطريقة رائعة خلال برنامج أحلى ناس، وقال محلم زين بأن فخور بأداء أغنية من أغاني العظيمة فيروز.

– الراحل عازار حبيب: يعد الفنان اللبناني الراحل عازار حبيب أحد أكبر المعجبين بالسيدة فيروز، وعبر عن إعجابه بها وبصوتها في عدد من اللقاءات والحوارات التي أجراها، وغنى عازار حبيب عدة أغاني للسيدة فيروز منها أغنية يا مرسال المراسيل، و أغنية جايبلي سلام.

– السورية فايا يونان: تعد السورية فايا يونان من أكثر الفنانات الشابات غناء للسيدة فيروز، حيث قامة الشابة السورية بغناء باقة من أغاني جارة القمر، واستطاعت أن تكسب إعجاب الناس متابعيها نظرا للدفء الموجودة في صوتها، ومن أبرز الأغاني التي غنتها فايا للسيدة فيروز في حفلاتها أغنية طريق النحل، وطني، بعدك على بالي، كلي إيمان، سكن الليل، وغيرها من الأغاني الرائعة.

– اليابانية ناو كوياسو: لم يقتصر الغناء لفيروز على المطربين العرب وحسب، بل قام عدد من المطربين الأجانب بأداء أغاني فيروز باللغة العربية، وتعد اليابانية ناو كوياسو واحدة منهم، حيث قام بأداء أغنية نسم علينا الهوى بطريقة مميزة للغاية.

– الإيطالي تينو فافاتزا: يعد الفنان الإيطالي واحدا من الفنانين العالميين الذين غنوا للسيدة فيروز، حيث غنى في إحدى حفلاته أغنية أعطني الناي وأدى الأغنية بطريقة أوبرالية رائعة.

– اللبنانية عبير نعمة: أبدعت اللبنانية عبير نعمة في أداء أغاني السيدة فيروز، حيث نالت الأغاني التي أدتها رضا عشاقها، ومن أبرز الأغاني التي غنتها أغنية شايف البحر شو كبير، وأهواك بلا أمل.

– المصرية أنغام: استطاعت المطربة المصرية أداء عدد من أغاني الأسطورة فيروز بطريقة رائعة للغاية، وعبرت أنغام في عدة لقاءات لها عن إعجابها بفيروز وبالفن الذي قدمته، ومن أبرز الأغاني التي غنتها أنغام لفيروز أغنية حبيتك تنسيت النوم، وأغنية عودك رنان.

– الراحلة ذكرى: تعد الفنانة الراحلة ذكرى من أبرز المعجبات بفيروز، واستغلت مشاركتها في أحد البرامج لتقوم بأداء أغنية ياريت بطريقة رائعة وبدون موسيقى.

– السورية أصالة نصري: أدت الفنانة السورية أصالة نصري أغنية أنا خوفي من عتم لليل خلال حلقة من برنامج فني يقدمه نيشان، وعبر نيشان عن إعجابه بقدرة أصالة على أداء الأغنية.

– الأردنية نداء شرارة: تعتبر المطربة نداء شرارة فيروز قدوتها الفنية، وأكدت تأثرها بأغانيها منذ الطفولة، وقامت الفنانة الأردنية بغناء بعض أغاني فيروز في حفلاتها وبعض مقابلاتها، ومن أبرز الأغاني التي غنتها أغنية وحدن، وأغنية بعدك على بالي.

– اللبناني وائل جسار: قام الفنان اللبناني وائل جسار بالغناء للسيدة فيروز في حفلاته، وعبر جسار عن شعوره بالفخر لغنائه لجارة القمر فيروز، وتعد أغنية حبيتك تنسيت النوم أحد أفضل الأغاني التي غناها للسيدة فيروز.

– الكويتية نوال الكويتية: عبرت الفنانة نوال الكويتية في لقاءات عديدة عن عشقها لصوت السيدة فيروز، وقامت في أحد حفلاتها بغناء أغنية من عز النوم بطريقة مميزة للغاية.

– المصري محمد حماقي: قام الفنان المصري بأداء أغنية سألتك حبيبي بطريقة ريمكس وأسلوب جديد، ونالت الأغنية إعجاب عشاق حماقي، من جانبه عبر حماقي عن سعادته لنيله شرف الغناء لفيروز.

– اللبنانية الجزائرية تاليا: استطاعت الفنانة اللبنانية من أصول جزائرية تاليا تحقيق شهرة كبيرة في الوطن العربي بعد نجاحها بأداء أغاني السيدة فيروز بصوت دافئ ومميز، وغنت تاليا التي اعتقد البعض في البداية أنها إسبانية أغاني عديدة لفيروز مثل ياطير وغيرها.

– اللبناني آدم: يعد الفنان اللبناني آدم أحد الفنانين الذين قاموا بالغناء للسيدة فيروز، حيث قام بأداء أغنية كيفك أنتا خلال أحد اللقاءات.

– المصرية نسمة محجوب: تعد نجمة ستار أكاديمي نسمة محجوب من الفنانات اللواتي غنين لفيروز، حيث أدت في إحدى حفلاتها على مسرح صاحبة السعادة أغنية شو كانت حلوة الليالي بطريقة مميزة.

– اللبناني زياد برجي: عبر الفنان اللبناني في كثير من اللقاءات عن حبه وإعجابه بالسيدة فيروز، كما أنه قام بأداء أغانيها في تلك اللقاءات وفي عدد من الحفلات ومن أبرز الأغاني التي غناها زياد برجي لجارة القمر أغنية أنا عندي حنين، شايف البحر شو كبير، أنا لحبيبي، وسألوني الناس عنك يا حبيبي وغيرها من الأغاني.

