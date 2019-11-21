غوغل تُواصل تطوير أدوات مساعدها الصوتي

في إطار سعيها لتطوير مساعدها الصوتي قامت شركة غوغل الأمريكية بإضافة ميزة إلقاء الأخبار اليومية إلى Google Assistant.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون المستخدم قادرا على الاستماع إلى أخبار الصباح في المنطقة المحيطة به، حيث سيقوم المساعد الصوتي بقراءة الأخبار بأمر من المستخدم.

وسيعتمد المساعد الصوتي في عرض الأخبار على اهتمامات المستخدم، وذلك من خلال مراجعة تاريخ البحث، الموقع الجغرافي، بالإضافة إلى المواضيع المهمة.

وقالت غوغل إن المساعد الصوتي سيظهر الأخبار التي اختارها للمستخدم قبل قراءتها، ويحدد له مصادرها، وبالتالي سيكون المستخدم قادرا على سماع الخبر أو عدم سماعه وتجاوزه إلى الخبر التالي.

الجدير بالذكر أن غوغل ستطلق هذه الميزة حاليا باللغة الإنجليزية فقط، وستكون متاحة في بعض المناطق، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتوسيع الخدمة مستقبلا وإضافة لغات أخرى، وإيصالها لدول أكثر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية