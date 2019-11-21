دراسة تُحذّر من نوم النساء لأقل من 5 ساعات

أثبتت دراسة قام بها باحثون في جامعة بافالو الأمريكية أن نوم النساء لأقل من 5 ساعات يوميا ينقص من كثافة العظام، مما يزيد من احتمالية إصابة النساء بالكسور بعد سن اليأس.

وشملت الدراسة 11 ألف امرأة تخطت سن اليأس وأثبتت أن النساء اللواتي نمن أقل من 5 ساعات يوميا ارتفعت لديهم فرصة الإصابة بالكسور، بسبب نقص المعادن التي تمنح العظام كثافتها وصلابتها.

وطلبت الدراسة من النساء النوم 7 ساعات يوميا على الأقل لكي يحافظن على كثافة العظام ضمن الحدود الطبيعية.

يذكر أن التقارير الطبية تشير إلى أن امرأة من بين 3 نساء تخطين سن ال50 معرضة للإصابة بالكسور، في حين يصاب رجل من بين 5 رجال تخطو سن ال50 بالكسور، وأكدت الدراسات أن معظم الكسور تحدث على مستوى الورك، الرسغ، والعمود الفقري.

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