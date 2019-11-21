“غيغا بيست” تطلق صندوق معالج رسوميات يشغل 4 شاشات

أعلنت شركة غيغا بيست التايوانية عن معالج رسوميات جديد يمكن وصله بـ4 شاشات أطلقت عليه اسم Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box.

وسيحتوي الصندوق الجديد على وحدة معالجة الرسوميات بسرعة تصل إلى 1545 ميغا هرتز، وسرعة ذاكرة تبلغ 1400 هرتز، بالإضافة إلى بطاقة رسوميات نيفيديا GeForce RTX 2080Ti.

ويعتمد على منفذ Thunderbolt 3 والذي يفسح المجال أمام المستخدم لتوصيل بطاقة الرسوميات بجهاز اللاب توب، وإمكانية شحن الجهاز بقدرة تصل إلى 100 واط.

وزودت الشركة التايوانية صندوق ألعابها الجديد بـ3 منافذ USB-A 3.0، ومنفذ إيثرنت، وبذاكرة رسوميات بسعة 11 غيغا بايت.

وسيحتوي هذا الصندوق على وظيفة التبريد بالمياه مما يساعد على خفض شدة صوت التشغيل، وقالت غيغا بيست إن صندوقها الجديد قادر على تشغيل 4 شاشات معا بسبب وجود منفذ HDMI و3 منافذ Display port.

الجدير بالذكر أن “غيغا بسيت” لم تقدم أي معلومات حول موعد إصدار الصندوق الجديد في الأسواق وسعره.

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