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جمعية بريطانية تكافح التغيّر المناخي بـ”القنادس”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لمكافحة التغير المناخي أعلنت جمعية ناشونال ترست البريطانية المختصة بمكافحة حماية الإرث الطبيعي والتاريخي في بريطانيا عن إطلاقها لمشروع إعادة القنادس إلى منطقتين في جنوب بريطانيا.

وقالت الجمعية إنها ستعيد القنادس في العام القادم من أجل الاستفادة من السدود التي تبنيها في حبس المياه خلال فترات الجفاف، بالإضافة إلى ذلك فإنه تحسن من جودة المياه بفضل حبسها للرواسب النهرية.

وأكدت الجمعية أن وجود هذه الحيوانات سيساعد بريطانيا على مواجهة التغير المناخي الذي يشهده العالم.

الجدير بالذكر أن القنادس فقدت من الأنهار البريطانية في مطلع القرن السادس عشر بسبب عمليات الصيد الجائرة، حيث كان الصيادون يقومون باصطيادها طمعا بلحمها، وفروها، وغددها التي تفرز إفرازات زيتية تستخدم في إنتاج المنكهات الغذائية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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