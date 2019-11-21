العفو الدولية: فيسبوك وغوغل تشكلان خطرا على حقوق الإنسان

اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد لها شركتي فيسبوك وغوغل بأنهما تشكلان تهديداً ممنهجاً لحقوق الإنسان، بسبب المراقبة التي تقومان بها، مطالبة بإحداث تغيير جذري في صلب نموذج أعمالهما.

واعتبرت المنظمة أن نظام المراقبة من قبل فيسبوك وغوغل يتعارض مع الحق في الخصوصية، ويشكل تعديا على حرية الرأي والتعبير، وحرية الفكر، والحق في المساواة وعدم التمييز.

ونوّه الأمين العام للمنظمة كومي نايدو بأن الشركتين تحشدان نفوذاً لا مثيل له على العالم الرقمي من خلال جمع البيانات الشخصية لمليارات الأشخاص وتحقيق المكاسب منها. معتبرا أنه من الممكن أن يشكل ذلك خطرا على حقوق الإنسان بإساءة استخدام هذا السلاح لأغراض سياسية، كما يسمح لجميع أنواع الأساليب الإعلانية الاستغلالية الجديدة مثل استغلال الأشخاص المستضعفين الذين يعانون من المرض أو الإدمان.

ونفت الشركتان من جهتهما نتائج التقرير، وقال مدير الخصوصية والسياسة العامة في فيسبوك، إن المستخدمين يشتركون طواعية في الخدمة، وهي مجانية رغم أن البيانات التي يتم جمعها تستخدم لبيع إعلانات.

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