جديد لينوفو Think Book تعرف عليه

كشفت شركة لينوفو الصينية عن فردين جديدين في عائلة لينوفو أطلقت عليهما اسم Think Book 14 و Think Book 15.

وسيعمل الحاسوب Think Book 14 بمعالج Core i7 سداسي النوى، وكرت شاشة AMD Redeon 625، ونظام تشغيل Windows 10 Pro.

وزودت الشركة الصينية هذا الحاسوب بشاشة IPS مقاس 14 بوصة ودقة عرض FULL HD.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب ما بين 1 و2 تيرا بايت، في حين تبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 24 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على منفذ USB 3.1A، منفذين من نوع USB 3.1 C، منفذ USB 2.0 A، منفذ HDMI، بالإضافة إلى مكان لتركيب بطاقة الذاكرة، مدخل صوتيات combo، مكبرات صوتية تدعم تقنية Dolby، وكاميرا ويب.

ويتميز الحاسوب بدعمه الاتصال بشبكات واي فاي 6.2 والبلوتوث 5.0 وببطاريته التي تأتي بسعة 57 واط.

أما الحاسوب Think Book 15 فسيأتي بمواصفات مشابهة لحاسوب Think Book14 ، حيث سيعمل بمعالج Core i7 سداسي النوى، وكرت شاشة AMD Redeon 625، ونظام تشغيل Windows 10 Pro.

وستكون الشاشة في هذا الحاسوب أكبر من الشاشة في الحاسوب السابق، وسيصل حجمها إلى 15.6 بوصة،في حين ستأتي باقي المواصفات مماثلة للجهاز السابق، حيث ستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب ما بين 1 و2 تيرا بايت، في حين تبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 24 غيغا بايت.

كما سيحتوي الحاسوب على منفذ USB 3.1A، منفذين من نوع USB 3.1 C، منفذ USB 2.0 A، منفذ HDMI، بالإضافة إلى مكان لتركيب بطاقة الذاكرة، مدخل صوتيات combo، مكبرات صوتية تدعم تقنية Dolby، وكاميرا ويب، ويتميز الحاسوب بدعمه الاتصال بشبكات واي فاي 6.2 والبلوتوث 5.0 وببطاريته التي تأتي بسعة 57 واط.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية ستطلق الإصدارين الجديدين في الهند في الأول من ديسمبر القادم دون أن تقدم أي معلومات حول سعرهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية