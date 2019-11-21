مغلفات نقدية مجهولة المصدر تحير البريطانيين!

شهدت إحدى القرى في مقاطعة “دورها” البريطانية خلال السنوات ال5 الماضية قيام أحد الأشخاص المجهولين برمي مغلفات تحتوي على 2000 جنيه أسترليني بين بين فترة وأخرى.

وعثر أهالي القرية خلال الفترة الماضية على المغلف 12 الذي يحتوي على هذا المبلغ وهي تأتي على شكل أوراق نقدية من فئة 20 جنيه أسترليني.

وأثار هذا الموضوع حيرة للسلطات وسكان القرية، وحاولت الشرطة معرفة الشخص الكريم من خلال فحص البصمات، حيث قالت الشرطة بأن أهالي القرية عثروا على هذه المغلفات في أنحاء متفرقة، وعمدت إلى إبقائها في القسم لمدة أسبوعين لعل صاحبها يأتي لاستعادتها، ولكن لم يأتِ أي أحد.

وقال أحد المحققين بأن هذه الأموال شكلت لغزا بالنسبة له، حيث سأل عدة أشخاص في القرية، كما أجرى تحقيقات في البنك، ومكتب البريد، كما قام بإجراء اختبار للبصمات دون أن يتمكن من تحديد هوية المحسن الكريم.

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