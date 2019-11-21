أشارت تقارير نشرتها مجلة هوليوود ريبورتر إلى أن المفاوضات المستمرة بين المخرج تود فيليبس وشركة وارنر بروز لإنجاز جزء ثاني من فيلم الجوكر قد وصلت إلى مراحلها النهائية.

وتقدم المخرج تود فيليبس بفكرة لإحياء قصص أبطال عالم دي سي الخارقين من خلال إنتاج مجموعة من الأعمال الأصلية، وستشمل هذه الفكرة إنتاج جزء ثاني من فيلم الجوكر الذي حقق نجاحا كبيرا، ولكن الاتفاق لم يتم حول السيناريو وأبطال الفيلم.

يذكر أن فيلم الجوكر حققا نجاحا كبيرا منذ إطلاقه حيث تجاوزت إيراداته المليار دولار أمريكي ليكون أول فيلم بتصنيف للكبار فقط يحقق هذا الإنجاز.

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