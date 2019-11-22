مؤسسة بريطانية: نصف حمير العالم مهددة بالانقراض

أطلقت مؤسسة بريطانية مهتمة بحقوق الحمير، تحذيرا من احتمالية انقراض نصف الحمير في العالم، خلال خمس السنوات القادمة، بسبب الطلب الكبير عليها في الصين، التي تسخدمها بأغراض طبية.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن جلود الحمير، تحتوي على مادة تسمى ” ejiao “، يستخدمها الطب الصيني، في علاج العديد من الأمراض، بدءا من نزلات البرد إلى أعراض الشيخوخة.

وأشارت الصحيفة، أن الصين تستخدم ما يقارب 5 ملايين حمار، كل عام لاستخراج هذه المادة التي تسخدمها لأغراض طبية.

من جهة أخرى، أكدت مؤسسة “دونكي” الخيرية، المهتمة بحقوق الحمير، أن إنتاج المادة التي تُستخرج من الحمير، شهدت زيادة سنوية 20 في المائة، ما بين 2013 و2016.

وأضافت مؤسسات مهتمة بحقوق الحيوان، إن عدد الحمير في الصين، انخفض بنسبة 76 في المائة، منذ العام 1992، وأنها اتجهت إلى استراد الجلود من أمريكا الجنوبية وآسيا.

ويُقدّر عدد الحمير في العالم، قرابة 45.8 مليون، وستنخفض النسبة بعد خمس سنوات، بسبب الطلب الصيني عليها، رغما عن الإجراءات التي تتخدها بعض الدول بمنع تجارة جلود الحمير، في بوتسوانا والسنغال ومالي وبوركينا فاسو وغامبيا.

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