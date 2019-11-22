سبعيني بريطاني يستعد للزواج من امرأة “لم يلتقِ بها”

يستعد البريطاني رون شيبارد البالغ من العمر 71 للزواج في شهر فبراير القادم من الأمريكية روز هانر البالغة من العمر 30 عاما والتي لم يلتقِ بها بعد، ليكون هذا الزواج التاسع لرون.

وقال رون إنه تعرف على روز من خلال أحد مواقع الإنترنت، ونشأت بينهما علاقة حب قوية رغم أنهما لم يلتقيا بعد.

وأكد المسن البريطاني بأن فارق العمر ليس مهما فهو يرى فيها الزوجة المثالية له نظرا للجمال الداخلي والخارجي الذي تتمتع به.

وصرح رون الأب لثمانية أطفال بأن عائلته لم تعلم بالقصة، ولكنه أكد عدم معارضتهم للأمر، لأنه يعلمون ما يسعده بحسب قوله.

وقال رون بأن روز أنهت حاليا دورة تدريبية في غانا، وستسافر خلال الفترة القادمة إلى بريطانيا من أجل البدء بتحضيرات الزواج المقرر إقامته شهر فبراير القادم.

ويعد رون أحد أكثر رجل زواجا في بريطانيا إذ سبق له الزواج 8 مرات، أولها كان عام 1966، وتراوحت مدة زيجاته السابقة ما بين 12 عام لأطول زواج و10 أشهر لأقصر زواج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية