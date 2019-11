بالفيديو.. اعتداء وحشي على مُسلمة حامل في سيدني الأسترالية

اتُّهم شخص في مدينة سيدني الأسترالية، بلكم امرأة مسلمة حامل والدوس عليها، في اعتداء اعتبرت مؤسسة إسلامية أسترالية نافذة بأنه يندرج في إطار “كراهية الإسلام”، بحسب ما أفادت إذاعة مونت كارلو الدولية.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة صادمة التقطتها كاميرا للمراقبة رجلاً يقترب من طاولة حيث كانت تجلس ثلاث نساء يرتدين الحجاب في مقهى بغرب سيدني الأربعاء الماضي.

وبدون وقوع أي استفزاز واضح، شوهد المشتبه به البالغ من العمر 43 عامًا وهو ينقض على الطاولة لمهاجمة المرأة البالغة 31 عامًا، والتي أفادت الشرطة أنها حامل في أسبوعها الـ38.

وبعدما لكمها مرات عدة، سقطت المرأة أرضًا وداس عليها قبل أن يبعده أشخاص في المكان.

وأفادت الشرطة أنه تم توجيه تهمة إليه بتنفيذ “هجوم تسبب بأذى جسدي فعلي ومشاجرة”. لكنها رفضت في الوقت نفسه التعليق على دوافع المهاجم في وقت لا يزال من الممكن توجيه تهم أخرى إليه.

من جهته، أشار الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية الخميس، إلى أن الرجل سُمع وهو “يصرخ بخطاب كراهية معاد للإسلام في وجه الضحية وصديقتيها”.

وقال رئيس الاتحاد راتب جنيد:

كان هذا هجومًا عنصريًا ويندرج في إطار كراهية الإسلام بشكل واضح ونتوقع بأن يتم التعامل معه على هذا النحو.

من جانبه قال المسؤول في الشرطة الأسترالية لوك سيونكجي:

لولا تصرفات أفراد المجتمع هؤلاء الشجاعة لوقف الهجوم، لكانت الضحية تعرضت لإصابات أخطر بكثير.

وأوضحت الشرطة أن المرأة نُقلت إلى المستشفى بعد الهجوم وغادرتها لاحقًا.

وفي سياقٍ ذي صلة أشار بحث أصدرته جامعة “تشارلز ستورت” الأسترالية مؤخراً إلى أن “كراهية الإسلام” في أستراليا هي “ظاهرة متواصلة” وأن النساء اللواتي يرتدين الحجاب هنّ الأكثر عرضة للخطر.

واستنتج الباحثون أن 96 بالمئة من أصل 113 امرأة تم تسجيل تعرضهنّ للترهيب الجسدي والمضايقة، كنّ يرتدينَ الحجاب.

