شركة Realme تستعد لإطلاق هاتف رخيص الثمن

رفعت شركة Realme الصينية النقاب عن هاتف جديد رخيص الثمن أطلقت عليه اسم Realme 5S، وسيعمل بمعالج Snapdragon 610 ونظام تشغيل ويندوز9، وواجهة ColorOS6.

وزودت الشركة الصينية الجهاز بشاشة IPC LCD مقاس 6.5 بوصة وأبعاد 20:9، ودقة عرض 7201600 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجه، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الثالثة بدقة 2 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستتراوح مساحتها ما بين 64 و128 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 4 غيغا بايت، كما سيحتوي الجهاز الجديد على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق النسخة المزودة بذاكرة 64 بسعر 139 دولار أمريكي، في حين سيرتفع سعر النسخة المزودة بذاكرة 128 إلى 150 دولار أمريكي.

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