وجبة الإفطار ترفع علامات امتحاناتك

أثبتت دراسة جديدة قام بها علماء من جامعة ليدز البريطانية أن تناول وجبة الإفطار يساهم في زيادة درجات الطلاب في الامتحانات بمقدار درجتين.

وشملت الدراسة 294 طالبا حيث قام العلماء بمراقبة عاداتهم الغذائية، ومن ثم قارنوا بين نتائج تحصيلهم العلمي.

وقال العلماء إن نسبة الطلاب الذين يتناولون الإفطار بشكل نادر بلغت 29%، في حين وصلت نسبة الطلاب الذين يتناولون وجبة الفطور بين حين وآخر إلى 18%، أما نسبة الطلاب الذين يتناولون الفطور باستمرار فقد بلغت 53%.

وأكد العلماء أن الطلاب الذين تناولوا الفطور بشكل نادر سجلوا معدلا أقل بدرجتين من الطلاب الملتزمين بتناول الفطور.

وبرر الباحثون السبب بالدور الذي تلعبه وجبة الفطور في تغذية الدماغ، حيث تعزز هذه الوجبة من إدراك الطالب، في حين أن سوء التغذية يخفض من تحصيل الطالب الدراسي.

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