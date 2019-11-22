هندي خدع مطارات عالمية مُتنكّراً بـ”لباس طيّار”

أوقفت سلطات مطار أنديرا غاندي الدولي بالعاصمة الهندية، نيودلهي، مواطناً كان يعتزم السفر إلى مدينة كلكتا شرق البلاد، بهوية عمل مزورة وزي مزيف يعود لشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا.

واعترف “راجان محبوباني” بأنه استخدم بطاقة عمل مزيفة تقول إنه ينتمي لطاقم عمل الشركة الألمانية، وتعمّد ارتداء زي طيّاري الشركة للحصول على مزاياهم داخل المطارات، من تسهيل بحركة التنقل والتمتع بمعاملة خاصة وتجنّب الوقوف في الطوابير.

وقال المواطن البالغ من العُمر 48 عاماً خلال التحقيقات، أن حيلته نجحت 15 مرة تمكن خلالها من السفر مُنتحلاً صفة “طيّار يتبع شركة لوفتهانزا الألمانية”، بحسب ما ذكرته صحيفة “تايمز أوف ذا إنديا” الهندية.

وصرّح مسوؤل من مطار أنديرا غاندي لشبكة “سي أن أن” الأميركية إن “أحد موظفي الشركة الألمانية حذر سلطات المطار بأنه يشتبه في رجل ينتحل صفة طيار في الشركة”.

ولعلّ الجانب المُلفت من قصة “الطيار الهندي المُزيّف” هو قيامه بنشر مقاطع مصورة على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها وكأنه يتفاخر بـ”كونه طيارا”.

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