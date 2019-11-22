مقعد مريح بفرش ناعم لعشاق الألعاب

كشفت شركة كورسير الأمريكية عن مقعد جديد مناسب لعشاق الألعاب أطلقت عليه اسم T3 Rush.

وصممت الشركة الأمريكية المقعد ليكون مريحا للاعب، حيث جاء تصميمه مشابها لتصميم مقعد سباقات السيارات، وأحاطته بإطار من الفولاذ، وأضافت إليه فرشا ناعما ومسامي، ووسادات للرقبة، ودعامات للفقرات القطنية مصنوعة من إسفنج الميموري فوم مع غطاء من الألياف الدقيقة الناعمة.

وقالت الشركة الأمريكية إن المقعد الجديد يكمن ضبطه، وتعديل وضع مسند الذراع في أي اتجاه يرغب به المستخدم، بالإضافة إلى إمكانية ضبط مسند الظهر من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي الكامل 180 درجة، مع إتاحة الفرصة لإمالة سطح الجلوس وتثبيته حتى 10 درجات.

وأكدت الشركة الأمريكية أن المقعد الجديد سيكون قادرا على تحمل الأوزان حتى 120 كغ، ومواءمة ارتفاع المقعد بمقدار 100 ملم بسبب وجود نابض الضغط الغازي فئة فيه.

وسيحتوي المقعد على 5 عجلات مزدوجة قياس 65 ملم تتيح للمستخدم ضمان حرية الحركة.

الجدير بالذكر أن شركة كورسير الأمريكية ستطلق كرسي الألعاب الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 300 دولار أمريكي.

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