جديد فيليبس شاشة منحنية بميزات “مذهلة”  

أماطت شركة فيليبس الهولندية اللثام عن شاشة منحنية جديدة ومميزة أطلقت عليها اسم 439P9H.

وستأتي الشاشة الجديدة بمقاس 43 بوصة ودقة عرض 3840* 1200 بيكسل، في حين يصل وزنها مع الحامل إلى 14.4 كغ.

وستدعم الشاشة الجديدة تقنية Multi View وتقنية Multi-Client-KVM والتي تتيح للمستخدم إمكانية تقسيم المستخدم لقسمين وتوصيلها بحاسوبين، والتحكم بالحاسوبين من خلال فأرة ولوحة مفاتيح واحدة.

وستحتوي الشاشة الجديدة على وحدة إرساء USB-C مدمجة مزودة بوظيفة الإمداد بالتيار الكهربائي بالإضافة إلى عدد آخر من الوظائف كتوصيل الحاسوب بالشاشة، فأرة، لوحة مفاتيح وكابل إيثرنت RJ-45 فيها، وستتيح هذه الوظائف للمستخدم عرض مقاطع فيديو عالية الدقة، شحن اللاب توب، ونقل البيانات بسرعة كبيرة.

وعمدت الشركة الهولندية إلى إضافة مجموعة كبيرة من الميزات والتقنيات لشاشتها الجديدة ومن أبرزها تقنية Adaptive-Sync التي تعمل على تشغيل الألعاب بسرعة، وضع Blue Love لحماية العينين، بالإضافة لوضع EasyReadالخاص بالقراءة، والذي يتيح للمستخدم ضبط حامل الشاشة بالطريقة المفضلة من حيث الارتفاع والإمالة.

الجدير بالذكر أن الشركة الهولندية ستقوم بطرح الشاشة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 980 دولارا أمريكيا.

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