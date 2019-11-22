نسرين طافش توجه انتقادات لاذعة للسينما السورية

نفت الفنانة السورية نسرين طافش في تصريحات لها وجود سينما حقيقية في بلدها سوريا، وقالت طافش إن سوريا تخلو من صناعة السينما بالمفهوم المتعارف عليه باستثناء بعض المحاولات الفردية من قبل المخرجين والكتاب الموهوبين الذين نجحوا في تقديم تجارب سينمائية جيدة.

وقالت طافش إن الدراما السورية انتشرت عربيا وحققت نجاحا لافتا بشهادة الجميع، في حين لم تستطع السينما السورية مجاراة الدراما وتحقيق نجاحات مماثلة.

يذكر أن نسرين طافش شاركت في رمضان الماضي بمسلسل مقامات العشق رفقة مجموعة من النجوم كيوسف الخال، لجين إسماعيل، سارة فرح، مصطفى الخاني، ومسلسل مقامات العشق مسلسل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

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