أسترالية شجاعة تنقذ “كوالا” من الموت

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا لفيديو تظهر فيه سيدة أسترالية لم يكشف عن اسمها تقوم بإنقاذ حيوان الكوالا من الموت بعد أن خرج من الغابة المحترقة.

وشاهدت المرأة التي وصفت بـ “البطلة” خروج حيوان كوالا من بين النيران، أثناء سيرها على الطريق السريع بالقرب من إحدى الغابات الواقعة في ولاية نيو ساوث ويلز فبادرت إلى إيقاف سيارتها، ونزلت لمساعدة الحيوان المتألم معرضة حياتها للخطر.

وقامت المرأة الشجاعة بصب الماء على جسد الحيوان الصغير، ومن ثم جعلته يشرب القليل من الماء قبل أن تقوم بلفه بقميصها وتأخذه إلى أقرب طبيب بيطري.

وبالفعل نجحت المرأة الأسترالية بإيصال الحيوان إلى الطبيب في الوقت المناسب حيث تم إسعافه وتقديم العلاج اللازم له، وأكد الطبيب الذي عالج الكولا بأن صحته ستتحسن خلال الأيام القادمة، وبأنه سيستعيد عافيته بشكل كامل.

الجدير بالذكر أن الحرائق في أستراليا بدأت الجمعة الماضي بعد أن ضربت صاعقة إحدى غابات ولاية نيو ساوث، وأدت إلى حدوث حرائق ضخمة دمرت حوالي 5000 فدان، وقتلت 350 حيوانا من الكوالا.

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