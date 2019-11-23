‫نصائح ذهبية لممارسة الرياضة في الشتاء‬

تعد ممارسة الرياضة مفيدة خلال فصل

‫الشتاء خاصة؛ إذ إنها تعمل على تقوية جهاز المناعة. وللاستفادة من ‫مزايا الرياضة

ينبغي حماية الجسم جيدا من البرودة عبر ارتداء الملابس ‫المناسبة.

‫وقال اختصاصي الطب الرياضي الألماني

كارل هاينز تسايلبيرجر إن ممارسة ‫الرياضة في الشتاء تتميز بفوائد صحية جمة؛ إذ

إنها تعمل على تنشيط ‫وتحفيز جهاز المناعة، ومن ثم يقاوم الفيروسات والجراثيم

المنتشرة في هذا ‫الوقت من العام بصورة أفضل.

‫وأضاف تسايلبيرجر أن ممارسة الرياضة

تعد أيضا سلاحا فعالا لمحاربة ما ‫يعرف “باكتئاب الشتاء”، وهو اكتئاب

موسمي يحدث بسبب الأجواء المظلمة ‫والغائمة والممطرة السائدة في هذا الوقت من

العام، وتتمثل أعراضه في ‫الحزن والكآبة واعتلال المزاج وفقدان الدوافع والشعور

بالتعب والخمول.

‫ويمكن مواجهة اكتئاب الشتاء من خلال

ممارسة رياضات قوة التحمل، مثل الركض ‫والمشي باستخدام العصي؛ حيث إنها تعمل على

تنشيط الدورة الدموية والقضاء ‫على الشعور بالتعب وتحسين الحالة النفسية

والمزاجية.

مفهوم

البصلة

من جانبه، أشار البروفيسور الألماني

إنجو فروبوزه إلى أهمية ارتداء ‫ملابس مناسبة عند ممارسة الرياضة في الشتاء، موصيا

باتباع مفهوم الطبقات ‫المعروف باسم “البصلة”؛ حيث يتم ارتداء طبقة

ملابس على الجلد مباشرة ‫تقوم بنقل العرق للخارج، وفوقها طقم التدريب، على أن يتم

ارتداء سترة ‫واقية من الماء والرياح في حال ممارسة الرياضة في ظل طقس تسوده أمطار

‫ورياح.

‫وأكد مدير المركز الصحي بجامعة كولن

الرياضية أهمية الحذاء المناسب ‫أيضا، مشددا على ضرورة أن يتمتع الحذاء بنعل متين،

وذلك للحد من خطر ‫التعرض للإصابة والانزلاق.

‫ومن المهم أيضا حماية الرأس واليدين

بواسطة غطاء للرأس وقفازات؛ و‫لأن الجسم يطلق الكثير من الحرارة عبر الرأس فمن

المهم أن ‫تكون القبعة مُنفذة، مع تغطية الأذنين والجبهة جيدا.

التهاب

عضلة القلب

بدورها، حذرت الجمعية الألمانية للطب

الرياضي والوقاية من ممارسة ‫الرياضة عند الإصابة بنزلة برد؛ نظرا لأنها تمثل عبئا

إضافيا على جهاز ‫المناعة.

وأوضحت الجمعية أن هذا العبء الإضافي

يتسبب في إضعاف جهاز المناعة، ‫وبالتالي تنتشر الجراثيم في الجسم بصورة أسهل، مما

يرفع خطر الإصابة ‫بالتهاب عضلة القلب، الذي يؤدي بدوره إلى اضطرابات نظم القلب،

التي ‫تهدد الحياة.

ولتجنب هذا الخطر الجسيم، ينبغي التوقف

عن ممارسة الرياضة حتى يتماثل ‫الجسم للشفاء تماما؛ حيث ينبغي حينئذ الراحة التامة

والإكثار من شرب ‫السوائل والخضراوات والفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات.

وبعد التعافي التام والعودة للرياضة

ينبغي مراعاة ممارستها باعتدال ورفع ‫مستوى الشدة بالتدريج.

‫ولا يجوز ممارسة الرياضة في الشتاء أيضا في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم ‫وتورم الغدد اللمفاوية، أو إذا كان النبض أثناء السكون أعلى من المعدل ‫الطبيعي بمعدل 8 إلى 10 نبضات.

المصدر- الجزيرة

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