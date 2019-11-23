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‫نصائح ذهبية لممارسة الرياضة في الشتاء‬

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

تعد ممارسة الرياضة مفيدة خلال فصل
‫الشتاء خاصة؛ إذ إنها تعمل على تقوية جهاز المناعة. وللاستفادة من ‫مزايا الرياضة
ينبغي حماية الجسم جيدا من البرودة عبر ارتداء الملابس ‫المناسبة.

‫وقال اختصاصي الطب الرياضي الألماني
كارل هاينز تسايلبيرجر إن ممارسة ‫الرياضة في الشتاء تتميز بفوائد صحية جمة؛ إذ
إنها تعمل على تنشيط ‫وتحفيز جهاز المناعة، ومن ثم يقاوم الفيروسات والجراثيم
المنتشرة في هذا ‫الوقت من العام بصورة أفضل.

‫وأضاف تسايلبيرجر أن ممارسة الرياضة
تعد أيضا سلاحا فعالا لمحاربة ما ‫يعرف “باكتئاب الشتاء”، وهو اكتئاب
موسمي يحدث بسبب الأجواء المظلمة ‫والغائمة والممطرة السائدة في هذا الوقت من
العام، وتتمثل أعراضه في ‫الحزن والكآبة واعتلال المزاج وفقدان الدوافع والشعور
بالتعب والخمول.

‫ويمكن مواجهة اكتئاب الشتاء من خلال
ممارسة رياضات قوة التحمل، مثل الركض ‫والمشي باستخدام العصي؛ حيث إنها تعمل على
تنشيط الدورة الدموية والقضاء ‫على الشعور بالتعب وتحسين الحالة النفسية
والمزاجية.

  • مفهوم
    البصلة

من جانبه، أشار البروفيسور الألماني
إنجو فروبوزه إلى أهمية ارتداء ‫ملابس مناسبة عند ممارسة الرياضة في الشتاء، موصيا
باتباع مفهوم الطبقات ‫المعروف باسم “البصلة”؛ حيث يتم ارتداء طبقة
ملابس على الجلد مباشرة ‫تقوم بنقل العرق للخارج، وفوقها طقم التدريب، على أن يتم
ارتداء سترة ‫واقية من الماء والرياح في حال ممارسة الرياضة في ظل طقس تسوده أمطار
‫ورياح.

‫وأكد مدير المركز الصحي بجامعة كولن
الرياضية أهمية الحذاء المناسب ‫أيضا، مشددا على ضرورة أن يتمتع الحذاء بنعل متين،
وذلك للحد من خطر ‫التعرض للإصابة والانزلاق.

‫ومن المهم أيضا حماية الرأس واليدين
بواسطة غطاء للرأس وقفازات؛ و‫لأن الجسم يطلق الكثير من الحرارة عبر الرأس فمن
المهم أن ‫تكون القبعة مُنفذة، مع تغطية الأذنين والجبهة جيدا.

  • التهاب
    عضلة القلب

بدورها، حذرت الجمعية الألمانية للطب
الرياضي والوقاية من ممارسة ‫الرياضة عند الإصابة بنزلة برد؛ نظرا لأنها تمثل عبئا
إضافيا على جهاز ‫المناعة.

وأوضحت الجمعية أن هذا العبء الإضافي
يتسبب في إضعاف جهاز المناعة، ‫وبالتالي تنتشر الجراثيم في الجسم بصورة أسهل، مما
يرفع خطر الإصابة ‫بالتهاب عضلة القلب، الذي يؤدي بدوره إلى اضطرابات نظم القلب،
التي ‫تهدد الحياة.

ولتجنب هذا الخطر الجسيم، ينبغي التوقف
عن ممارسة الرياضة حتى يتماثل ‫الجسم للشفاء تماما؛ حيث ينبغي حينئذ الراحة التامة
والإكثار من شرب ‫السوائل والخضراوات والفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات.

وبعد التعافي التام والعودة للرياضة
ينبغي مراعاة ممارستها باعتدال ورفع ‫مستوى الشدة بالتدريج.

‫ولا يجوز ممارسة الرياضة في الشتاء أيضا في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم ‫وتورم الغدد اللمفاوية، أو إذا كان النبض أثناء السكون أعلى من المعدل ‫الطبيعي بمعدل 8 إلى 10 نبضات.

المصدر- الجزيرة

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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