الصحة العالمية ترسل مساعدات طبية إلى 8 مستشفيات

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في

ليبيا، إرسال شحنة من المساعدات الطبية الإسعافية إلى 8 مستشفيات عامة في مختلف

مدن البلاد.

وقالت المنظمة، على صفحتها الرسمية، الجمعة، إن هذه المساعدات جاءت بالتعاون مع وزارة الصحة وبدعم من الحكومة الألمانية والإيطالية، مبينة أن المستشفيات التي وزعت عليها هي: المركز الوطني لجراحة القلب بتاجوراء، ومشفى الداوون القروي، ومستشفيات مسلاتة وزليتن وترهونة والأصابعة، والعافية، والهواري بجالو.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في مارس الماضي، إرسال 10 شاحنات محمّلة بالإمدادات “الطبية الطارئة” إلى 10 مستشفيات عامة في ليبيا

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