تحصين 5 آلاف مواطن من الإنفلونزا بسرت

أعلن مكتب الرعاية الصحية الأولية في سرت، أن العدد

النهائي للمواطنين اللذين طعموا في الحملة الوطنية لمكافحة الإنفلونزا بمراكز

ووحدات الرعاية الصحية من 16 حتى 21 نوفمبر الجاري ـ بلغ 5 آلاف مواطن ومواطنة.

وقال مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية محمد إدريس، إن

الهدف من الحملة هو تحصين وحماية المستهدفين الأكثر عرضة للإصابة بمرض الإنفلونزا

من خلال تقديم التطعيمات لهم في 7 مراكز ووحدات صحية بسرت وضواحيها، وفق الصفحة

الرسمية لبلدية سرت.

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أطلق، في نوفمبر

الحالي، حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا على مستوى البلاد التي تستهدف من هم فوق

55 عاما والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة.

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