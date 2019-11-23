وظائف الـFreelancer الأكثر طلباً حول العالم

أصبح العمل عن بعد في السنوات القليلة الماضية من أهم مصادر الدخل في العالم في الوقت الحالي، ووفقًا لدراسة أجرتها شركة Freelancer مؤخرًا فإن أكثر الوظائف التي زاد عليها الطلب في هذا المجال مؤخرًا هي للمتخصصين في تحليل البيانات، فقد ارتفع الطلب عليهم بنسبة 58.9% خلال الفترة الماضية.

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وفي المركز الثاني يأتي المساعد الظاهري أو يمكننا أن نطلق عليه الموظف الافتراضي، وقد ارتفع الطلب على هذه الوظيفة إلى 55.6%، والمساعدون الافتراضيون هم موظفون عادة ما يعملون لحسابهم الخاص، ويقدمون مساعدة اجتماعية أو مهنية أو إدارية وتقنية، أو إبداعية للعملاء عن بعد من مكتب منزلي، ولأن المساعدين الافتراضيين مستقلين وليسوا موظفين، فإن عملاءهم ليسوا مطالبين بأي ضرائب، أو تأمينات أو فوائد.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الخبراء في التعامل مع برامج الأوفيس وارتفعت نسبة الطلب عليهم أيضًا بنسبة 54.2%، وتصنف هذه الوظائف الثلاثة ضمن قائمة أكثر الوظائف المطلوبة للعمل عن بعد، وتفوقت على وظائف أخرى مثل التصميم وأمن الكمبيوتر وهندسة النظم.

ووفقًا للمدير التنفيذي لشركة Freelancer “مات باري” فإن معظم الشركات الآن باتت تتحول إلى نظام العمل عن بعد. ويؤكد باري أن المستقبل هو للعمل عن بعد مشيرًا إلى أن كل شركة في المستقبل سوف تحتاج إلى قوة عاملة محليًا وهم الموظفون العاديون، إضافة إلى الموظفين الذين يعملون عن بعد وستكون لهم الأهمية الأكبر.

أما شركة ماكينزي الأمريكية للاستشارات، فتقول إن حوالي 27% من العمال الأمريكيين يعملون أعمالًا حرة، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 50% بحلول عام 2030، ويؤكد باري أن سوق العمل الحر أكثر مرونة ويمنح فرصًا أكبر، فضلًا عن الأجور التي تكون أفضل من الوظائف التقليدية في معظم الأحيان.

كيف تبدأ؟

يقول المدير التنفيذي لشركة Freelancer إنه عند البدء بالتفكير في العمل الحر فإن أهم شيء هو معرفة ما إذا كان هذا الأسلوب هو الأنسب للعمل بالنسبة لك أو لا. كما يوصي باري بشيء أطلق عليه اسم اختبار الماء، وهو ما يُفضل أن تفعله قبل الغوص في مجال العمل الحر، فالبعض يرى أن التوقف عن العمل بدوام كامل واللجوء للعمل المدفوع أمر شاق وغير حكيم.

لذا يوصي باري باختبار الماء وذلك من خلال تجربة وظيفة أو اثنتين من الأعمال الحرة أثناء العمل التقليدي وعندها ستقرر ما إذا كنت تريد ذلك أو لا. كما ينصح ببناء العلامة التجارية الخاصة بك من خلال تقديم سيرة ذاتية جيدة وتحديثها باستمرار بكل الأعمال التي تقوم بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية