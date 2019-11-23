منوعات

أمريكية تحتفظ بجثة زوجها في الثلاجة لسبب غريب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواجه أمريكية تدعى باربرا واترز تعيش في ولاية ميسوري، عقوبة السجن لمدة 4 سنوات بعد أن اكتشفت شرطة الولاية إخفاءها جثة زوجها المتوفى في الثلاجة لمدة عام.

وعلمت الشرطة الأمريكية بالحادثة من خلال بلاغ قدمه أحد جيرانها قال فيه بأنها تحتفظ بجثة زوجها المتوفى من ديسمبر الماضي.

وبررت المرأة الأمريكية البالغة من العمر 67 سنة، احتفاظها بجثة زوجها بخوفها من أن يقوم الأطباء بتشريح جثته وفحص دماغه كونه كان مصابا بداء لو غريغ العصبي.

وقالت الشرطة الأمريكية بأنها عرضت الجثة على الأطباء والذين قاموا بفحص الجثة، وأكدوا أن الوفاة كانت طبيعية، ولم تكن بسبب حادث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك