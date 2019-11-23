أمريكية تحتفظ بجثة زوجها في الثلاجة لسبب غريب

تواجه أمريكية تدعى باربرا واترز تعيش في ولاية ميسوري، عقوبة السجن لمدة 4 سنوات بعد أن اكتشفت شرطة الولاية إخفاءها جثة زوجها المتوفى في الثلاجة لمدة عام.

وعلمت الشرطة الأمريكية بالحادثة من خلال بلاغ قدمه أحد جيرانها قال فيه بأنها تحتفظ بجثة زوجها المتوفى من ديسمبر الماضي.

وبررت المرأة الأمريكية البالغة من العمر 67 سنة، احتفاظها بجثة زوجها بخوفها من أن يقوم الأطباء بتشريح جثته وفحص دماغه كونه كان مصابا بداء لو غريغ العصبي.

وقالت الشرطة الأمريكية بأنها عرضت الجثة على الأطباء والذين قاموا بفحص الجثة، وأكدوا أن الوفاة كانت طبيعية، ولم تكن بسبب حادث.

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