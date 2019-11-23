شركة Opoo تطوّر هاتف يصوّر فيديوهات 4K

تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق نسخة متطورة من هاتف Reno 10X Zoom بمواصفات مميزة تجعله قادرا على منافسة الهواتف التي تنتجها الشركات الأخرى.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 855 الحديث والمتطور ونظام أندرويد.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة OLED بمقاس 6.6 بوصة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل ثبتت على جسم متحرك مخفي داخل هيكل الهاتف، وتخرج بزاوية مائلة عند قيام المستخدم بالتقاط صور السيلفي.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 13 ميغا بيكسل في حين ستأتي الكاميرا الثانية والثالثة بدقة 8 ميغا بيكسل، وتتميز الكاميرا بقدرتها على تسجيل فيديوهات بدقة 4K.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت في حين ستصل سعة الذاكرة العشوائية إلى 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، ومستشعر للبصمات تم دمجه في الشاشة، بالإضافة إلى منفذين لتركيب شريحتي اتصال.

يذكر أن الشركة الصينية لم تحدد موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق، كما أنها لم تكشف عن سعره.

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