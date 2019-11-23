تامر حسني يُراقص طلبة الجامعة الأمريكية في القاهرة

قام الفنان المصري تامر حسني يوم أمس بإحياء حفل فني في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من طلاب الجامعة.

وجرت الحفلة في مقر الجامعة في منطقة التجمع الخامس في القاهرة، وغنى النجم المصري باقة من أبرز أغانيه كأغنية نور عيني، ناسيني ليه، عيش بشوقك، بالإضافة لأغنية عمري ابتدى وسط تفاعل كبير من الطلاب الحاضرين.

ولم ينسَ النجم المصري تقديم تهنئة لمنتخب مصر الأولمبي بمناسبة فوزه ببطولة كأس أمم أفريقيا قبل بدء الحفلة بلحظات، حيث فاز الفريق المصري في النهائي على ساحل العاج بنتيجة 2-1 بعد التمديد في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

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