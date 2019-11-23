كلب يقود سيارة صاحبه لمدة ساعة.. شاهد الفيديو

تفاجأ السكان في مدينة سانت لوسي الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية بسيارة تسير للخلف بشكل دائري دون أن يكون أحد في داخلها.

واصطدمت السيارة خلال دورانها بسلة قمامة، كما حطمت صندوق بريد لأحد الجيران، قبل أن تتمكن الشرطة من إيقافها بعد ساعة من دورانها من خلال فتح الباب الجانبي للسائق باستخدام رمز المرور.

وتفاجأ الجميع عند فتح الشرطة لباب السيارة بخروج الكلب من نوع لابرادو من باب السيارة، حيث استغل الكلب نزول صاحبه من السيارة ليقودها.

وقالت إحدى الجارات إن الكلب كان يقود السيارة بطريقة سليمة قبل أن يصطدم بصندوق البريد.

من جانبه قدم مالك السيارة اعتذاره لجيرانه ووعد بتعويضهم عن الأضرار الطفيفة التي لحق بممتلكاتهم.

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