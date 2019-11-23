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كلب يقود سيارة صاحبه لمدة ساعة.. شاهد الفيديو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ السكان في مدينة سانت لوسي الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية بسيارة تسير للخلف بشكل دائري دون أن يكون أحد في داخلها.

واصطدمت السيارة خلال دورانها بسلة قمامة، كما حطمت صندوق بريد لأحد الجيران، قبل أن تتمكن الشرطة من إيقافها بعد ساعة من دورانها من خلال فتح الباب الجانبي للسائق باستخدام رمز المرور.

وتفاجأ الجميع عند فتح الشرطة لباب السيارة بخروج الكلب من نوع لابرادو من باب السيارة، حيث استغل الكلب نزول صاحبه من السيارة ليقودها.

وقالت إحدى الجارات إن الكلب كان يقود السيارة بطريقة سليمة قبل أن يصطدم بصندوق البريد.

من جانبه قدم مالك السيارة اعتذاره لجيرانه ووعد بتعويضهم عن الأضرار الطفيفة التي لحق بممتلكاتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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