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أطعمة تزيد الصداع النصفي.. تعرّف عليها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعاني حوالي مليون إنسان في كافة أنحاء العالم من الصداع النصفي بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، ويزيد هذا الصداع من شعور الإنسان بالتوتر والضغط.

وقالت منظمة الصحة العالمية بأن واحدا من أعراض الصداع النصفي التي تختلف من شخص لآخر تعيق الإنسان عن أداء عمله حتى تنتهي نوبة الصداع.

وقالت المنظمة بأن تغيير الساعة البيولوجية وتناول بعض الأطعمة يؤدي إلى حدوث نوبة الصداع النصفي.

وحذرت المنظمة الأشخاص المصابين بالصداع النصفي من تناول بعض الأطعمة كالجبن القديم أو المالح، حبوب منع الحمل الهرمونية، الأطعمة المالحة كاللحوم المصنعة، السجق، البيتزا، والبرغر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكريات صناعية والتي يروج لها على أنها خالية من السكر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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