سامسونغ تُحضّر لمفاجأة جديدة.. هاتف مميز

كشفت مجموعة من التسريبات عن استعداد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة سيحمل اسم Galaxy A71.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Exynos 980 ونظام تشغيل Androied10 وواجهة one UI 2.0.

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة، ودقة عرض FULL HD Plus وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية لم تكشف دقتها، في حين ستكون الكاميرا الخلفية رباعية، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 12 ميغا بيكسل، والثالثة 12 ميغا بيكسل في حين ستزود الكاميرا الرابعة بمستشعر Time Of Flight.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 128 غيغا بايت في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد ببطاريته التي ستأتي بسعة 4500 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع، كما سيدعم الجهاز الجديد شبكات الجيل الخامس.

يذكر أن التسريبات لم تستطع تحديد موعد الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف، كما أنها لم تستطع أن تكشف عن سعره.

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