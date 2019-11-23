ريزر تطلق سماعات رأس لعشاق الألعاب

أماطت شركة ريزر الأميركية اللثام عن سماعتي رأس مناسبتين لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Kraken X USB & Kraken Ultimate.

وصنعت الشركة الأمريكية السماعة Kraken Ultimate من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ لكي تكون خفيفة الوزن، حيث سيصل وزنها إلى 400 غرام فقط.

وستعتمد السماعة الجديدة على تقنية الصوت THX Spatial Audio والتي تتيح للمستخدم اللعب بصوت نقي للغاية، وتحديد موقع الضوضاء خلال اللعب في مساحة يبلغ قطرها 360 درجة.

وتعد هذه السماعة مناسبة للألعاب التنافسية، حيث تتيح للمستخدم الفرصة لتحديد موقع العدو بدقة واكتشاف الأحداث القريبة.

وستحتوي السماعة على مشغل 50 ملم مصمم لكي يصدح الصوت بشكل أفضل وأوضح، وميكرفون لإلغاء الضوضاء النشطة.

أما السماعة النشطة Kraken X USB فستأتي بإضاءة باللون الأخضر على وسادات الأذن، وستحتوي على تقنية الصوت المحيطي المجسم 7.1.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق السماعة Kraken X USB بسعر 60 دولارا أمريكيا، في حين سيصل سعر السماعة Kraken Ultimate إلى 130 دولارا أمريكيا.

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