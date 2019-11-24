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4 ‫ضوابط لاستعمال المضادات الحيوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قالت الجمعية الألمانية لطب ‫الأمراض
المعدية إن المضادات الحيوية لا تؤتي مفعولها المرجو إلا إذا تم ‫استعمالها بشكل
سليم.

‫كما ذكرت الضوابط التالية لاستعمال
المضادات الحيوية:

1- المضادات الحيوية تُستخدم لعلاج
العدوى البكتيرية كالالتهاب ‫الرئوي، وليس لعلاج العدوى الفيروسية كالإنفلونزا.

2- لا يجوز تعاطي المضادات الحيوية
بدون وصفة الطبيب.

3- يجب ‫الالتزام بمدة تناول المضاد
الحيوي المقررة بالنشرة الدوائية.

4- لا يجوز إيقاف المضاد الحيوي ‫دون
الرجوع للطبيب حتى في حال تحسن الحالة الصحية.

المصدر-
الجزيرة

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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