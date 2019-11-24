4 ‫ضوابط لاستعمال المضادات الحيوية

قالت الجمعية الألمانية لطب الأمراض
المعدية إن المضادات الحيوية لا تؤتي مفعولها المرجو إلا إذا تم استعمالها بشكل
سليم.
كما ذكرت الضوابط التالية لاستعمال
المضادات الحيوية:
1- المضادات الحيوية تُستخدم لعلاج
العدوى البكتيرية كالالتهاب الرئوي، وليس لعلاج العدوى الفيروسية كالإنفلونزا.
2- لا يجوز تعاطي المضادات الحيوية
بدون وصفة الطبيب.
3- يجب الالتزام بمدة تناول المضاد
الحيوي المقررة بالنشرة الدوائية.
4- لا يجوز إيقاف المضاد الحيوي دون
الرجوع للطبيب حتى في حال تحسن الحالة الصحية.
المصدر-
الجزيرة
أضف تعليقـك