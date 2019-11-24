4 ‫ضوابط لاستعمال المضادات الحيوية

قالت الجمعية الألمانية لطب ‫الأمراض

المعدية إن المضادات الحيوية لا تؤتي مفعولها المرجو إلا إذا تم ‫استعمالها بشكل

سليم.

‫كما ذكرت الضوابط التالية لاستعمال

المضادات الحيوية:

1- المضادات الحيوية تُستخدم لعلاج

العدوى البكتيرية كالالتهاب ‫الرئوي، وليس لعلاج العدوى الفيروسية كالإنفلونزا.

2- لا يجوز تعاطي المضادات الحيوية

بدون وصفة الطبيب.

3- يجب ‫الالتزام بمدة تناول المضاد

الحيوي المقررة بالنشرة الدوائية.

4- لا يجوز إيقاف المضاد الحيوي ‫دون

الرجوع للطبيب حتى في حال تحسن الحالة الصحية.

المصدر-

الجزيرة

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