قريباً .. خاصية تحمي خصوصية المستخدمين في فيسبوك

يعمل موقع “فيسبوك” على تطوير خاصية جديدة تشبه تلك المعروفة بـ Close Friends، والمتاحة في تطبيق “إنستغرام”، والتي تتيح تصنيف الأصدقاء كــ”مقربين”، بحيث تتم مشاركة المنشورات “الخاصة” معهم فقط دون غيرهم من الأصدقاء الآخرين.

وبحسب موقع “تيك كرانش” المتخصص بالأخبار التقنية، وستحمل الخاصية الجديدة من “فيسبوك” اسم “المفضلون” أو Favorities، بحسب “تيك كرانش”، حيث سيستطيع المستخدمون تصنيف أصدقائهم، وتحديد أولئك الذين يريدون مشاركة بيانات أو صور معينة معهم فقط، سواء كان ذلك من خلال المنشورات أو عبر “الماسنجر”.

الجدير بالذكر أن “فيسبوك” لا تزال تختبر الميزة والتي هي في مراحلها الأولى، ولم تقم بعد بتجربتها مع موظفي الشركة أو غيرهم من المستخدمين.

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