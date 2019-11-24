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انقراض وحيد القرن السومطري بعد وفاة الأنثى الأخيرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت ماليزيا عن انقراض وحيد القرن السومطري بشكل رسمي بعد وفاة الأنثى إيمان البالغة من العمر 25 عاما بسبب إصابتها بمرض السرطان.

وقال مصدر مسؤول إن إيمان نفقت في المحمية الطبيعية الواقعة في جزيرة بورينو والتي تتلقى الرعاية فيها منذ العام 2014.

وقال مدير الحياة البرية في الولاية إن السرطان خطف إيمان بشكل أسرع من المتوقع.

وكانت ماليزيا قد أعلنت في العام 2015 عن انقراض وحيد القرن السومطري بعد فشل المحاولات التي قامت بها منذ العام 2011 من أجل إكثار حيوان وحيد القرن السومطري، حيث لم ينجح الذكر الأخير الذي توفي في مايو 2019 في تلقيح الإناث.

يذكر أن وحيد القرن السومطري كان يعيش في مجموعات صغيرة في آسيا تنتشر معظمها في جزيرة سومطرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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