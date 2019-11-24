نقيب الفنانين المصريين ينفي وفاة حسن حسني

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية سريان شائعة تتحدث عن وفاة النجم المصري حسن حسني عن عمر يناهز 88 عاما بسبب إصابته بوعكة صحية مفاجئة.

ولكن نقيب الفنانين المصريين أشرف ذكي فنّدَ هذه الشائعات حيث أصدر بيانا قال فيه إن حسن حسني بخير ويقيم حاليا مع عائلته في منزله وهو يتمتع بصحة جيدة، وأكد أن هذه الشائعات تنتشر سريعا لأن من ينقلها لا يتأكد من مصدرها.

الجدير بالذكر أن شائعة وفاة حسن حسني لاقت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت فيها انتشار النار في الهشيم، وأصابت عشاق النجم المصري بالحزن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية