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نقيب الفنانين المصريين ينفي وفاة حسن حسني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية سريان شائعة تتحدث عن وفاة النجم المصري حسن حسني عن عمر يناهز 88 عاما بسبب إصابته بوعكة صحية مفاجئة.

ولكن نقيب الفنانين المصريين أشرف ذكي فنّدَ هذه الشائعات حيث أصدر بيانا قال فيه إن حسن حسني بخير ويقيم حاليا مع عائلته في منزله وهو يتمتع بصحة جيدة، وأكد أن هذه الشائعات تنتشر سريعا لأن من ينقلها لا يتأكد من مصدرها.

الجدير بالذكر أن شائعة وفاة حسن حسني لاقت انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت فيها انتشار النار في الهشيم، وأصابت عشاق النجم المصري بالحزن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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