رغم “الفضيحة”.. مبيعات شاحنة تسلا تخالف التوقعات

تلقّت شركة السيارات الكهربائية “تسلا” 146 ألف طلب من زبائن يرغبون في اقتناء الشاحنة الكهربائية الجديدة “سايبر تراك”.

ونشر الملياردير ومؤسس شركة “تسلا”، إيلون موسك، تغريدة بهذه المناسبة كتب فيها: “المقبلون على شراء المركبة مهتمون بالنسخة الأكثر تكلفة منها. 41% من الطلبات، وضعت للمركبة بالمحرك الثلاثي ذات الدفع الرباعي والتي يبدأ سعرها من 69,900 دولار، مقارنة بمركبة المحرك الواحد بعجلات الدفع الخلفية، والتي يبدأ سعرها من 39,900 دولار”.

وستبدأ الشركة في إنتاج النسخة ذات المحرك الواحد عام 2021 فيما ستنطلق أعمال إنتاج النسخة الأخرى العام الذي يليه.

وشهدت العرض الأول للشاحنة موقفاً وُصِف بالمحرج، حيث تهشّم زجاج السيارة الذي كان من المُفترض أن يكون مقاوماً للكسر، ما دفع كثيرين للتشكيك في نسبة الطلب على المركبة، إلا أنه يبدو أنها خالفت كافة التوقعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية