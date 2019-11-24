مُغامر فرنسي يحبس الأنفاس.. شاهد الفيديو

انتشر مقطع فيديو جديد للمغامر الفرنسي ناثان بولين على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله وهو يسير على حبل على ارتفاع 150 مترا، حيث تم مد الحبل بين برجين تجاريين بمنطقة لا ديفونس في العاصمة الفرنسية باريس.

وبدا بولين، البالغ من العمر 25 عاما، للوهلة الأولى وكأنه يسير في الهواء، حيث استطاع التغلب على قانون الجاذبية من خلال حفاظه على توازنه، حيث لم ينحنِ كثيرا خلال سيره.

وحظي مقطع الفيديو بإعجاب رواد مقاطع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن إعجابهم بقوة القلب التي يملكها بولين.

ولا تعد هذه المغامرة الأولى للرجل الملقب برجل الحبال، إذ سبق له القيام بمغامرات عديدة أبرزها المغامرة التي قام بها في العام 2017 حيث سار فوق حبل ممتد من إحدى ساحات باريس حتى برج إيفل.

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