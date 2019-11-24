طريقة فعّالة للتخلص من التجاعيد والهالات السوداء

نصحت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر السيدات الراغبات بالتخلص من التجاعيد والهالات السوداء التي تظهر حول عيونهن باستخدام سيروم العيون.

وقالت ناتالي إن سيروم العين يرطب البشرة الموجودة حول العين من خلال توغله إلى داخل طبقات الجلد العميقة، مما يساعد على منح المنطقة مظهرا شابا وحيويا.

وأكدت ناتالي أن سيروم العين يحتوي على مواد فعالة كالفيتامين سي، حمض الهيالورونيك والريتينول والتي تساعد على تبطين البشرة حول العين وتفتيحها.

وصرحت خبيرة التجميل الألمانية أن البشرة تمتص سيروم العين بشكل سريع بسبب قوامه الخفيفة، وأن نتائج استخدام سيروم العين تظهر خلال 3 إلى 4 من الاستخدام اليومي له.

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