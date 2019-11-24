فيفو تطلق هاتفا جديدا بـ5 كاميرات

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسمVivo V17.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 665، ونظام تشغيل Android Pie، وواجهة Fun touch OS 9.2.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة Super AOMLED بمقاس 6.38 بوصة ودقة عرض 2340*1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل في حين ستأتي الكاميرا الثالثة والرابعة بدقة 2 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية فستأتي بسعة 128 غيغابايت مع إمكانية زيادتها من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي بسعة 256 غيغابايت في حين تصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بسرعة 18 واط، منفذ USB-C، منفذ 3.5 للسماعات، وشريحة NFC.

يذكر أن فيفو ستطلق الهاتف الجديد يوم 5 ديسمبر القادم في روسيا بسعر يصل إلى 360 دولارا أمريكيا، على أن تطلقه لاحقا في باقي أنحاء العالم.

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