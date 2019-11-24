آيسر تطلق حاسوبا بتصميم غريب

كشفت شركة آيسر التايوانية عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة وتصميم غريب أطلقت عليه اسم Triton 900.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج ثماني النوى حديث ومتطور، ومعالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 2080 والذي يعد أفضل معالج للصور في العالم.

ويتميز الحاسوب بتصميم شاشته الغريب، حيث عمدت الشركة التايوانية إلى تركيب الشاشة على محاور تتيح للمستخدم التحكم بها وتدويرها بالاتجاه الذي يريده.

وستأتي هذه الشاشة بمقاس 17 بوصة ودقة عرض 2160 * 3840، وستحتوي على لوحة تحكم باللمس مثبتة عليها، وتتميز بإمكانية العمل عليها باللمس دون الحاجة لاستخدام قلم ذكي.

ولكي يناسب الحاسوب الجديد عشاق الألعاب عمدت الشركة التايوانية إلى تزويده بلوحة مفاتيح خاصة تحتوي على إضاءة خلفية.

وسيحتوي الحاسوب على ميزة Waves Maxx والتي تتبع حركة المستخدم، وتوزع الأصوات بطريقة تتيح له الاستماع بشكل جيد.

وسيأتي الحاسوب الجديد بذاكرة داخلية بسعة 1 تيرا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 16 غيغا بايت قابلة للتوسيع حتى 32 غيغا بايت.

وتعد بطارية هذا الحاسوب أحد أهم ميزاته إذ تكفي الشحنة الواحدة لتشغيل الجهاز لمدة 6 ساعات متواصلة.

الجدير بالذكر أن أيسر لم تقدم أي معلومات حول موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق وسعره.

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