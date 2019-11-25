تسجيل أكثر من 400 حالة مصابة بـ “اللشمانيا” في 6 أيام

أعلنت ‏إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة

الأمراض، الاثنين، تسجيل 437 حالة مصابة بمرض “اللشمانيا” في الفترة من

11 إلى 17 نوفمبر و28 حالة يشتبه أنها مصابة بـ “متلازمة يرقان” وهي من

الأمراض المنقولة بالمياه.

وأفاد المركز على صفحته الرسمية بارتفاع حالات الحرارة

والطفح الجلدي هذا الأسبوع وبلغت 11 حالة، في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا

10 حالات، وعدد 3 حالات سعال ديكي.

يذكر أن إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة كانت قد

أعلنت في الـ 8 من نوفمبر الحالي علاج مرضى الحصبة والحصبة الألمانية الذين أصيبوا

بالمرض في سبتمبر المنصرم.

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