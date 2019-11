بالفيديو.. امرأة مُسلمة تُدافع عن يهودي وابنه في لندن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاقا رواجًا واسعًا، لامرأة مسلمة تُدافع عن يهودي وابنه في بريطانيا.

وأثنت الشرطة البريطانية، على الامرأة المسلمة، بعدما واجهت رجلا اعتدى لفظيا على يهودي وابنه.

وتُجري شرطة النقل البريطانية تحقيقا عن الحادثة التي جرت في إحدى عربات بشمال لندن ، بعد انتشار الفيديو على الشبكات الاجتماعية.

وأظهر المقطع رجلا يقرأ نصوصا دينية من بينها جملة “كنيس الشيطان”، ثم يميل باتجاه الطفل اليهودي، قبل أن يبدأ إساءته لليهود “الذين بدأوا تجارة العبيد”، حسب وصفه.

وعندما حاول راكب آخر مواجهته، قال الرجل:

ثم وجه تهديدات أخرى.

وقالت مصور الفيديو، إن أربعة أشخاص واجهوا المعتدي، وكان من بينهم امرأة مسلمة ترتدي الحجاب والذي وصفها بأنها:

وحازت المرأة المسلمة بعد انتشار الفيديو على الإنترنت، على ثناء المعلقين، حيث قال أحدهم:

Around noon I witnessed appalling anti Semitic abuse towards this Jewish Family on the northern line. Fair play to other passengers who stood up to him. If you recognise the guy please report to ⁦@metpoliceuk⁩ pic.twitter.com/YxzwAnDqTJ

— Chris Atkins (@scatatkins) November 22, 2019