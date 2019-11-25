مرض غير متوقع يسبب شيخوخة مبكرة للدماغ

أثبتت دراسة قام بها علماء أمريكيون عن وجود علاقة بين متلازمة الأيض والشيخوخة المبكرة للدماغ في السن المتوسط.

وشملت الدراسة عدة آلاف من الرجال والنساء تتراوح أعمارهم ما بين 37 و55 عاما، حيث خضع هؤلاء الأشخاص إلى اختبار المنطق وتصوير بالرنين المغناطيسي.

وأكدت الدراسة أن حجم دماغ الأشخاص المصابين بمتلازمة الأيض أصغر من حجم دماغ الآخرين، وهذا ما يزيد من احتمال إصابتهم بمرض الزهايمر والخرف.

وقال العلماء إن هناك مجموعة من العوارض التي تدل على إصابة المرء بمتلازمة الأيض كالسمنة، والسكري، وارتفاع ضغط الدم.

ونصح الأطباء الناس بالإكثار من تناول الخضراوات، الفواكه والأسماك من أجل وقاية أنفسهم من الإصابة بمتلازمة الأيض.

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