محمد هنيدي يخضع لعملية جراحية دقيقة

فاجأ الفنان المصري محمد هنيدي عشاقه بخبر إجرائه عملية جراحية، حيث قام الفنان المصري بنشر صورة له على حسابه في “تويتر”، وقال إنه التقط الصورة قبل العملية الجراحية التي أجراها قبل 3 أيام.

وأكد هنيدي البالغ من العمر 54 عاما قيامه بإجراء عملية جراحية دقيقة في فكيه استمرت 5 ساعات، وقال إن العملية تمت بنجاح موجها شكره للطاقم الطبي الذي أجرى العلمية.

وحظي منشور النجم المصري بعدد كبير من التعليقات من محبيه وزملائه الفنانين الذين قاموا بتهنئته بالسلامة.

وعلقت النجمة التونسية لطيفة على منشور هنيدي بالقول ألف سلامة عليك والحمد لله على السلامة، وكتب عمرو سعد تعليقا قال فيه ألف سلامة عليك يا أغلى وأحلى النجوم، في حين قام الفنان بيومي فؤاد بكتابة منشور على حسابه في إنستغرام تمنى من خلاله السلامة لهنيدي.

يذكر أن محمد هنيدي شارك مؤخرا في موسم الرياض من خلال مسرحية 3 أيام في الساحل والتي حققت نجاحا كبيرا.

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