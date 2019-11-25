سيدة تؤجل زفافها 18 عاما لسبب غريب

حققت الأمريكية شارمين بروكس البالغة من العمر 36 عاما حلمها بإقامة حفل زفافها ولبس ثوب الزفاف الأبيض بعد تأجيلها الحفل لمدة 18 عاما بسبب زيادة وزنها.

والتقت شارمين بزوجها دارين سكويرز في العام 2001، وكان جسمها في ذلك الوقت مثاليا، وبعد عام أنجبت شارمين طفلها الأول، وبعد ذلك بدأت معاناتها مع زيادة الوزن حيث فاق وزنها الـ100 كغم.

وقالت شارمين إنها أصيبت بحالة اكتئاب في العام 2001 بعد خسارة زوجها وظيفته ساهمت في زيادة وزنها، حيث كانت تقضي معظم وقتها بالنوم وباللعب مع أطفالها، كما أنها كانت تتناول حوالي 20 قطعة من الشوكولا يوميا، بالإضافة إلى تناول الزبادي بالفواكه بعد وجبة العشاء يوميا.

وأكدت شارمين أنها فقدت ثقتها بنفسها بسبب زيادة وزنها، وتوقفت عن استخدام مستحضرات التجميل، وحرمها الوزن من ارتداء فستان الزفاف.

وفي العام 2014 وبعد أن ضاقت ذرعا بحالتها قررت شارمين اتباع حمية غذائية والقيام بتمارين رياضية تساعدها على استعادة وزنها الذي كانت عليه في سن الـ17.

وبالفعل نجحت شارمين في استعادة وزنها المثالي، وتمكنت من إقامة حفل الزفاف الخاص بها وارتداء فستان الزفاف الذي طالما حلمت بارتدائه.

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