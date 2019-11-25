قصة أمريكي كرّس حياته لإنقاذ الحيوانات البرية

كرس الأمريكي فرانك فلوريدا حياته لإنقاذ الحيوانات البرية التي تدخل المدن وتتعرض لحوادث مؤسفة.

ويدير فرانك الذي يعيش في مدينة لونغ آيلاند الواقعة في ولاية نيويورك حملة لإنقاذ الحيوانات البرية والأليفة التي تواجه مشاكل مفاجئة.

وأكد فرانك استعداده الدائم للمساعدة في إنقاذ الحيوانات، وبمجرد تلقيه الاتصال يذهب فورا إلى العمل حتى وإن كان في حفلة أو كان نائما.

وقال إنه يمر خلال عمله بعدد من المواقف الصعبة والطريفة، حيث اضطر في إحدى المرات للصعود إلى الأسطح لإنقاذ بعض الحيوانات، كما قام بسحب قطة من أنبوب الصرف الصحي، وسحب جرة من رأس غزال، وأزال عبوة من رأس راكون.

وحمل فرانك البشر مسؤولية وقوع هذه الحوادث، وقال إن عدم قيامهم بإعادة التدوير بشكل صحيح يؤدي إلى حدوث مثل هذه الأمور، حيث تشم الحيوانات رائحة بقايا الطعام الموجودة في العبوات مما يؤدي إلى وقوعها في هذه المشاكل.

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